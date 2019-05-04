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Учёные узнали о влиянии психического благополучия на физическую активность

Финские ученые провели исследование и узнали, какие факторы влияют на физическую активность людей среднего возраста. Одним из них оказалось психическое благополучие, стимулирующее человека вести более здоровый образ жизни.
Учёные узнали о влиянии психического благополучия на физическую активность

Для этого ученые из Финляндии провели исследование, в котором приняли участие люди в возрасте от 42 до 50 лет. Всех их оценили по трем критериям психического благополучия: эмоционального, социального и психологического. Под первым специалисты подразумевали общую удовлетворенность жизнью и наличие позитивного мышления, под вторым – качество и успешность отношений с окружающими людьми и обществом в целом, а под третьим – переживания относительно творческого роста и реализации жизненных целей.

Результаты исследования, отмечают финские ученые, показали, что между психическим благополучием и физической активностью существует прямая взаимосвязь. Первое формирует второе, а не наоборот, как может показаться изначально. Это связано с тем, что счастливые люди более охотно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, а те, кто не удовлетворен своим социальным и другим положением – наоборот, стараются ввести себя более пассивно.
Учёные узнали о влиянии психического благополучия на физическую активность

Ученые рассказали, что частая ходьба может рассказать об эмоциональном аспекте психического благополучия, прогулки – о социальном, а физические тренировки – о психологическом.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:53

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