Учёные узнали о влиянии психического благополучия на физическую активность
Финские ученые провели исследование и узнали, какие факторы влияют на физическую активность людей среднего возраста. Одним из них оказалось психическое благополучие, стимулирующее человека вести более здоровый образ жизни.
Для этого ученые из Финляндии провели исследование, в котором приняли участие люди в возрасте от 42 до 50 лет. Всех их оценили по трем критериям психического благополучия: эмоционального, социального и психологического. Под первым специалисты подразумевали общую удовлетворенность жизнью и наличие позитивного мышления, под вторым – качество и успешность отношений с окружающими людьми и обществом в целом, а под третьим – переживания относительно творческого роста и реализации жизненных целей.
Результаты исследования, отмечают финские ученые, показали, что между психическим благополучием и физической активностью существует прямая взаимосвязь. Первое формирует второе, а не наоборот, как может показаться изначально. Это связано с тем, что счастливые люди более охотно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, а те, кто не удовлетворен своим социальным и другим положением – наоборот, стараются ввести себя более пассивно.
Ученые рассказали, что частая ходьба может рассказать об эмоциональном аспекте психического благополучия, прогулки – о социальном, а физические тренировки – о психологическом.
Для этого ученые из Финляндии провели исследование, в котором приняли участие люди в возрасте от 42 до 50 лет. Всех их оценили по трем критериям психического благополучия: эмоционального, социального и психологического. Под первым специалисты подразумевали общую удовлетворенность жизнью и наличие позитивного мышления, под вторым – качество и успешность отношений с окружающими людьми и обществом в целом, а под третьим – переживания относительно творческого роста и реализации жизненных целей.
Результаты исследования, отмечают финские ученые, показали, что между психическим благополучием и физической активностью существует прямая взаимосвязь. Первое формирует второе, а не наоборот, как может показаться изначально. Это связано с тем, что счастливые люди более охотно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, а те, кто не удовлетворен своим социальным и другим положением – наоборот, стараются ввести себя более пассивно.
Ученые рассказали, что частая ходьба может рассказать об эмоциональном аспекте психического благополучия, прогулки – о социальном, а физические тренировки – о психологическом.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:53