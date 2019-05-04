HTC и Apple подвергли критике за указание неверного срока автономной работы смартфонов





Структура Which? испытывала один из смартфонов HTC, в результате чего время автономной работы гаджета составило 19,6 часов, хотя в официальных отчетах компании указан иной период - 20,5 часов.Также та же организация протестировала девять iPhone, каждый из которых не подходил под нормы автономной работы, сообщаемых компанией. Например, модель XR функционировала только 16,5 часов вместо положенных 25.«Яблочная» корпорация оказалась недовольна тестированием, отметив, что Which? не назвали способ его проведения, а в HTC связали итоги работы организации с различиями в настройках, из-за чего возможны отклонения.