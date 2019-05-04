Анастасия Трегубова в честь рождения четвертого ребенка устроила фотосессию прямо в палате
Российская телеведущая Анастасия Трегубова недавно в четвертый раз стала матерью. В честь этого важного события знаменитость решила устроить праздничную фотосессию прямо в палате больницы, таким образом она захотела навсегда запечатлеть первые мгновения жизни ее сына.
Об этом Анастасия Трегубова рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая разместила трогательный семейный снимок. На нем мать держит своего новорожденного сына, а ее муж Александр сидит рядом и обнимает супругу. Эту публикацию знаменитость сопроводила большим комментарием, где поделилась своими впечатлениями о родах. Телеведущая отмечает: несмотря на то, что она уже в четвертной раз становится матерью, каждое подобное событие для нее не менее волнительное, чем предыдущее. По мнению телеведущей, подобная фотография, где родители держат на руках новорожденного, должна быть в каждой семье.
Анастасия Трегубова призналась, что последние роды дались ей легче предыдущих. Тогда они продолжались очень долго и были очень болезненными, сейчас же все прошло быстро и без особого дискомфорта. В завершение она поблагодарила фотографа, согласившегося сделать такую необычную фотосессию прямо в больничной палате.
Напомним, с момента рождения третьего ребенка Анастасии Трегубовой прошло чуть больше года. Несмотря на подобные нагрузки на организм, телеведущей удается поддерживать отличную форму.
Об этом Анастасия Трегубова рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая разместила трогательный семейный снимок. На нем мать держит своего новорожденного сына, а ее муж Александр сидит рядом и обнимает супругу. Эту публикацию знаменитость сопроводила большим комментарием, где поделилась своими впечатлениями о родах. Телеведущая отмечает: несмотря на то, что она уже в четвертной раз становится матерью, каждое подобное событие для нее не менее волнительное, чем предыдущее. По мнению телеведущей, подобная фотография, где родители держат на руках новорожденного, должна быть в каждой семье.
Анастасия Трегубова призналась, что последние роды дались ей легче предыдущих. Тогда они продолжались очень долго и были очень болезненными, сейчас же все прошло быстро и без особого дискомфорта. В завершение она поблагодарила фотографа, согласившегося сделать такую необычную фотосессию прямо в больничной палате.
Напомним, с момента рождения третьего ребенка Анастасии Трегубовой прошло чуть больше года. Несмотря на подобные нагрузки на организм, телеведущей удается поддерживать отличную форму.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:44