АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Анастасия Трегубова в честь рождения четвертого ребенка устроила фотосессию прямо в палате

Российская телеведущая Анастасия Трегубова недавно в четвертый раз стала матерью. В честь этого важного события знаменитость решила устроить праздничную фотосессию прямо в палате больницы, таким образом она захотела навсегда запечатлеть первые мгновения жизни ее сына.
Анастасия Трегубова в честь рождения четвертого ребенка устроила фотосессию прямо в палате

Об этом Анастасия Трегубова рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая разместила трогательный семейный снимок. На нем мать держит своего новорожденного сына, а ее муж Александр сидит рядом и обнимает супругу. Эту публикацию знаменитость сопроводила большим комментарием, где поделилась своими впечатлениями о родах. Телеведущая отмечает: несмотря на то, что она уже в четвертной раз становится матерью, каждое подобное событие для нее не менее волнительное, чем предыдущее. По мнению телеведущей, подобная фотография, где родители держат на руках новорожденного, должна быть в каждой семье.

Анастасия Трегубова призналась, что последние роды дались ей легче предыдущих. Тогда они продолжались очень долго и были очень болезненными, сейчас же все прошло быстро и без особого дискомфорта. В завершение она поблагодарила фотографа, согласившегося сделать такую необычную фотосессию прямо в больничной палате.

Напомним, с момента рождения третьего ребенка Анастасии Трегубовой прошло чуть больше года. Несмотря на подобные нагрузки на организм, телеведущей удается поддерживать отличную форму.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
HTC и Apple подвергли критике за
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Эксперты рассказали о проблемах с
“Привет от целлюлитных”: Наталья Рудова
Учёные узнали о влиянии психического
Анастасия Трегубова в честь рождения
Microsoft создала VR-контроллер для
Ольга Бузова показала "шерстяные" ноги
Мода на натуральность: Как
Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит
Алле Пугачевой приснилась судьба
После интервью с Ольгой Бузовой Ксения
Соединение генитального и орального
Крис Браун восхитился откровенным
Егор Крид потребовал от организаторов
Скотленд-Ярд не будет заводить дело
«Теща бывшей не бывает»: Максим
Ксения Бородина боится полного
На дне Баренцева моря найден большой
Фоловеры шокированы состоянием комнаты
Razer выпустила эксклюзивную
Кейт Миддлтон мечтает о рождении
Спутник NASA сфотографировал закат и
Бритни Спирс после слухов о посещении
Диетологи назвали пять лучших пищевых
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о
Названы лучшие автомобили-амфибии СССР
Звезда «Дома-2» Маша Кохно потеряла слух
«Было настоящим шоком»: В Сети
Vivo представила смартфон Vivo S1 Pro c
Просмотреть все новости