Эксперты рассказали о проблемах с ушами, предупреждающих о серьезных болезнях





Особой опасности потеря слуха в одном ухе не вызывает, а также данная проблема легко поддается лечению. Однако в некоторых случаях этот сбой может сигнализировать о развивающейся опухоли на нерве внутреннего уха. Звон в ушах может говорить о повышенном давлении или далеком от нормы уровне холестерина. От данной проблемы необходимо избавиться поскольку за ней могут следовать гормональные изменения и инфекция уха. Влажная и липкая ушная сера сообщает о развитии рака груди, поскольку данное заболевание приводит к мутации гена ABCC11. Когда уши “горят” у женщин, это может стать первым предвестником начинающейся менопаузы.Онемение в ушах одновременно с ощущением слабости в конечностях и затруднением речи может говорить об инсульте. Морщины в мочках ушей возникают, когда человеку грозит ишемическая болезнь сердца.