АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Эксперты рассказали о проблемах с ушами, предупреждающих о серьезных болезнях

Эксперты предупреждают, что проблемы со слухом могут сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Медики рассказали о нескольких вызывающих беспокойство симптомах, которые могут стать предвестниками опасных недугов.
Эксперты рассказали о проблемах с ушами, предупреждающих о серьезных болезнях

Особой опасности потеря слуха в одном ухе не вызывает, а также данная проблема легко поддается лечению. Однако в некоторых случаях этот сбой может сигнализировать о развивающейся опухоли на нерве внутреннего уха. Звон в ушах может говорить о повышенном давлении или далеком от нормы уровне холестерина. От данной проблемы необходимо избавиться поскольку за ней могут следовать гормональные изменения и инфекция уха. Влажная и липкая ушная сера сообщает о развитии рака груди, поскольку данное заболевание приводит к мутации гена ABCC11. Когда уши “горят” у женщин, это может стать первым предвестником начинающейся менопаузы.

Онемение в ушах одновременно с ощущением слабости в конечностях и затруднением речи может говорить об инсульте. Морщины в мочках ушей возникают, когда человеку грозит ишемическая болезнь сердца.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
HTC и Apple подвергли критике за
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Эксперты рассказали о проблемах с
“Привет от целлюлитных”: Наталья Рудова
Учёные узнали о влиянии психического
Анастасия Трегубова в честь рождения
Microsoft создала VR-контроллер для
Ольга Бузова показала "шерстяные" ноги
Мода на натуральность: Как
Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит
Алле Пугачевой приснилась судьба
После интервью с Ольгой Бузовой Ксения
Соединение генитального и орального
Крис Браун восхитился откровенным
Егор Крид потребовал от организаторов
Скотленд-Ярд не будет заводить дело
«Теща бывшей не бывает»: Максим
Ксения Бородина боится полного
На дне Баренцева моря найден большой
Фоловеры шокированы состоянием комнаты
Razer выпустила эксклюзивную
Кейт Миддлтон мечтает о рождении
Спутник NASA сфотографировал закат и
Бритни Спирс после слухов о посещении
Диетологи назвали пять лучших пищевых
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о
Названы лучшие автомобили-амфибии СССР
Звезда «Дома-2» Маша Кохно потеряла слух
«Было настоящим шоком»: В Сети
Vivo представила смартфон Vivo S1 Pro c
Просмотреть все новости