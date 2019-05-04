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Ольга Бузова показала "шерстяные" ноги на отдыхе в Дубае

Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась в Instagram, что последовала примеру своих коллег и отправилась в Дубай, где успевает отдохнуть и позагорать. Однако звезда снова попала под шквал критики за свои "шерстяные" ноги.
Ольга Бузова показала "шерстяные" ноги на отдыхе в Дубае

Не так давно поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров с размахом отметил в Дубае свой 52-ой день рождения. Ольга Бузова, судя по всему, не присутствовала на празднике, однако не так давно тоже оказалась в солнечном городе, куда, возможно, прилетела на фестиваль "Жара". Звезда реалити-шоу "Дом-2" успела выспаться и даже спуститься к бассейну в отеле, где остановилась.
Ольга Бузова показала "шерстяные" ноги на отдыхе в Дубае

Своими впечатлениями Ольга Бузова тут же поделилась с фанатами в Instagram. Однако, видимо, телеведущая не успела подготовиться к отдыху, ведь на снимке, размещенном в ее stories, видно волосы на ее ногах. Фолловеры тут же обрушились с критикой на звезду, высмеяв ее за небрежный вид.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:27

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