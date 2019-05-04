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Мода на натуральность: Как отечественные звезды выглядят без косметики и фотошопа

Поклонники все чаще желают видеть своих кумиров без макияжа, но на такую откровенность способны самые смелые. Среди российских знаменитостей есть такие, кто публикует селфи в социальных сетях без грима на лице, не боясь выйти из образа.
Мода на натуральность: Как отечественные звезды выглядят без косметики и фотошопа

После публикации снимка без макияжа Натальи Подольской мнения подписчиков разделились: некоторые считают, что так звезде лучше, а другие высказали недовольство. Актриса Елизавета Боярская не раз признавалась, что предпочитает выходить на улицу без макияжа и прически. Однако перед камерами звезда всегда блистает безупречным стилем, уложенными волосами и мейкапом. Алена Апина в свои 54 года предпочитает менять образы, в том числе смывает макияж на отдыхе или во время путешествия. На странице актрисы Анны Хилькевич в сети Instagram тоже появлялись снимки без макияжа, на которых звезда, по мнению публики, выглядит моложе своего возраста.

Поклонники восхищались натуральной красотой Кристины Асмус и Елены Темниковой после того, как они опубликовали снимки без макияжа. Не боится показывать лицо без грима также актриса Марина Александрова.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

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