Мода на натуральность: Как отечественные звезды выглядят без косметики и фотошопа

После публикации снимка без макияжа Натальи Подольской мнения подписчиков разделились: некоторые считают, что так звезде лучше, а другие высказали недовольство. Актриса Елизавета Боярская не раз признавалась, что предпочитает выходить на улицу без макияжа и прически. Однако перед камерами звезда всегда блистает безупречным стилем, уложенными волосами и мейкапом. Алена Апина в свои 54 года предпочитает менять образы, в том числе смывает макияж на отдыхе или во время путешествия. На странице актрисы Анны Хилькевич в сети Instagram тоже появлялись снимки без макияжа, на которых звезда, по мнению публики, выглядит моложе своего возраста.Поклонники восхищались натуральной красотой Кристины Асмус и Елены Темниковой после того, как они опубликовали снимки без макияжа. Не боится показывать лицо без грима также актриса Марина Александрова.