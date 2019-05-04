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Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит поддержку Apple CarPlay во всех версиях

Новый японский гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит поддержку Apple CarPlay. Данный сервис будет доступен во всех версиях новинки, включая базовую, цена автомобиля стартует от 27 600 долларов.
Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит поддержку Apple CarPlay во всех версиях

Японская компания Toyota рассказала об особенностях нового поколения гибрида Prius Prime 2020. Главное изменение – это поддержка мультимедийного сервиса Apple CarPlay во всех версиях новинки, включая базовую. Владельцам автомобиля не понадобится дополнительно оплачивать подписку, она будет присутствовать изначально. Apple CarPlay позволяет человеку взаимодействовать с автомобилем через смартфон, совершать звонки, управлять картами, прослушивать музыку, смотреть видео и отправлять сообщения. Все это можно делать двумя способами: с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы или голосовыми командами.

Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит и другие технологические решения. Среди них: интеллектуальный голосовой ассистент Amazon Alexa, 2 дополнительных USB-порта для задних сидений, пятиместный салон и новая цветовая гамма отделки салона с черным акцентом.

Поколение 2020 года гибрида Toyota Prius Prime получит биоэлектрический двигатель, заряд хода на полном аккумуляторе и баке составляет 1024 км, исключительно на электротяге можно проехать до 40 км. В зависимости от версии, новинка обойдется покупателю от 27 600 до 33 500 долларов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:13

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