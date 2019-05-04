Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит поддержку Apple CarPlay во всех версиях





Японская компания Toyota рассказала об особенностях нового поколения гибрида Prius Prime 2020. Главное изменение – это поддержка мультимедийного сервиса Apple CarPlay во всех версиях новинки, включая базовую. Владельцам автомобиля не понадобится дополнительно оплачивать подписку, она будет присутствовать изначально. Apple CarPlay позволяет человеку взаимодействовать с автомобилем через смартфон, совершать звонки, управлять картами, прослушивать музыку, смотреть видео и отправлять сообщения. Все это можно делать двумя способами: с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы или голосовыми командами.Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит и другие технологические решения. Среди них: интеллектуальный голосовой ассистент Amazon Alexa, 2 дополнительных USB-порта для задних сидений, пятиместный салон и новая цветовая гамма отделки салона с черным акцентом.Поколение 2020 года гибрида Toyota Prius Prime получит биоэлектрический двигатель, заряд хода на полном аккумуляторе и баке составляет 1024 км, исключительно на электротяге можно проехать до 40 км. В зависимости от версии, новинка обойдется покупателю от 27 600 до 33 500 долларов.