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После интервью с Ольгой Бузовой Ксения Собчак тоже может "запеть"

Му уже сообщали, что телеведущая и звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала гостьей очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!". Судя по милому общению, бывшие коллеги быстро нашли общий язык и даже спели вместе.
После интервью с Ольгой Бузовой Ксения Собчак тоже может "запеть"

На кадрах видно, что две телеведущие мило пообщались, Ольга Бузова, видимо, открыла Ксении Собчак несколько своих секретов, после чего бывшие коллеги даже спели вместе.

В начале своей карьеры, как известно, Собчак задумывалась о занятии пением, однако оно не получило продолжения.

Поклонники тут же отметили старание, с которым Ксения Собчак пела во время своего шоу, а потому нельзя исключать, что в скором времени телеведущая может последовать примеру Ольги Бузовой и тоже начать выступать на сцене.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:00

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