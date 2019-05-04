После интервью с Ольгой Бузовой Ксения Собчак тоже может "запеть"
Му уже сообщали, что телеведущая и звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала гостьей очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!". Судя по милому общению, бывшие коллеги быстро нашли общий язык и даже спели вместе.
На кадрах видно, что две телеведущие мило пообщались, Ольга Бузова, видимо, открыла Ксении Собчак несколько своих секретов, после чего бывшие коллеги даже спели вместе.
В начале своей карьеры, как известно, Собчак задумывалась о занятии пением, однако оно не получило продолжения.
Поклонники тут же отметили старание, с которым Ксения Собчак пела во время своего шоу, а потому нельзя исключать, что в скором времени телеведущая может последовать примеру Ольги Бузовой и тоже начать выступать на сцене.
На кадрах видно, что две телеведущие мило пообщались, Ольга Бузова, видимо, открыла Ксении Собчак несколько своих секретов, после чего бывшие коллеги даже спели вместе.
В начале своей карьеры, как известно, Собчак задумывалась о занятии пением, однако оно не получило продолжения.
Поклонники тут же отметили старание, с которым Ксения Собчак пела во время своего шоу, а потому нельзя исключать, что в скором времени телеведущая может последовать примеру Ольги Бузовой и тоже начать выступать на сцене.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:00