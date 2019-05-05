Самый тяжелый мальчик в мире весом в 200 кг живет в Пакистане





Мохаммед Арбрар потерял возможность вставать из-за своего аппетита, он с легкостью ест за четверых. Мать маленького пакистанца утверждает, что при появлении на свет он весил 3,6 кг, но потом начал быстро поправляться и в шестимесячном возрасте его масса была равна 19 кг. По словам родителей, он всегда просил еды и выпивал больше молока, чем остальные дети семьи.Самый тяжелый мальчик в мире не посещал школу, потому как почти не мог передвигаться. Сейчас он весит около 200 кг, но при этом его близкие никогда не кормили нездоровой едой. За один прием пищи он способен употребить с десяток куриных карри или четыре порции риса.