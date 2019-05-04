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На дне Баренцева моря найден большой советский морской охотник

Служащие Северного флота РФ заявили о находке затонувшего судна, находящегося на дне Баренцева моря. Оно оказалось большим советским морским охотником БО-224 типа SC, затопленным в бою с ВМФ Третьего рейха в 1945 году.
На дне Баренцева моря найден большой советский морской охотник

О находке заявил адмирал Николай Евменов, являющийся командующим Северного флота РФ. Изначально неизвестный объект, лежащий на дне Баренцева моря, нашли еще в 2016 году, и с тех пор предпринимались разные попытки его идентификации: изучались архивы и боевые сводки из этого района, но это не дало никаких результатов, так как во время Великой Отечественной войны в данной местности проходил не один морской бой, и было потоплено много советских и немецких военных судов.

Совсем недавно специалисты Северного флота подняли на сушу носовое орудие данного затонувшего корабля – оно принадлежит большому морскому охотнику БО-224, относящемуся к типу SC. Уже сейчас устанавливается личный состав погибшего экипажа с целью сообщения этих известий потомкам военных, а также приглашения их на открытия мемориальной доски.

Согласно данным архивов, этот большой советский морской охотник принимал участие в разных операциях по защите морских коммуникаций в таких морях: Баренцево, Белое и Карское. В самом конце Великой Отечественной войны, 2 марта 1945 года, он вступил в бой с морскими соединениями Третьего рейха и был затоплен немецкой подлодкой. Весь личный состав в количестве 33-х человек погиб.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:13

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