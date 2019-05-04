Razer выпустила эксклюзивную компьютерную технику для Star Wars Stormtrooper





Стоит отметить клавиатуру Razer BlackWidow, которая оснащена механическими переключателями на 80 миллионов срабатываний. Также предусматривается индивидуальная подсветка клавиш, а присоединить агрегат к ПК можно с помощью USB. Клавиатура привлекательна компактным исполнением, в ней нет блока цифровых кнопок в правой части.Другая новинка Star Wars Stormtrooper - мышь Razer Atheris. Устройство получило от разработчиков оптический датчик, функцию автономной работы до 350 часов, пять программируемых клавиш и возможность беспроводного подключения благодаря Bluetooth. Другой удобный аксессуар - коврик Goliathus Extended Stormtrooper Edition, который подходит для мышей с любыми сенсорами.Уже сейчас можно купить эти компьютерные модели. За коврик, мышь и клавиатуру потребителю придется заплатить в общей сумме почти 200 долларов.