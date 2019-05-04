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Razer выпустила эксклюзивную компьютерную технику для Star Wars Stormtrooper

Razer показала компьютерные устройства ввода данных и аксессуары для Star Wars Stormtrooper. Новинка создана для поклонников Темной стороны.
Razer выпустила эксклюзивную компьютерную технику для Star Wars Stormtrooper

Стоит отметить клавиатуру Razer BlackWidow, которая оснащена механическими переключателями на 80 миллионов срабатываний. Также предусматривается индивидуальная подсветка клавиш, а присоединить агрегат к ПК можно с помощью USB. Клавиатура привлекательна компактным исполнением, в ней нет блока цифровых кнопок в правой части.

Другая новинка Star Wars Stormtrooper - мышь Razer Atheris. Устройство получило от разработчиков оптический датчик, функцию автономной работы до 350 часов, пять программируемых клавиш и возможность беспроводного подключения благодаря Bluetooth. Другой удобный аксессуар - коврик Goliathus Extended Stormtrooper Edition, который подходит для мышей с любыми сенсорами.

Уже сейчас можно купить эти компьютерные модели. За коврик, мышь и клавиатуру потребителю придется заплатить в общей сумме почти 200 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:53

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