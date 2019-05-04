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Спутник NASA сфотографировал закат и восход на Марсе

Космический спутник InSight запечатлел на камеру закат и восход на Марсе. При помощи этой машины NASA изучает Красную планету.
Спутник NASA сфотографировал закат и восход на Марсе

Снимки робот сделал 24-25 апреля на 145-й день миссии. Их можно увидеть в двух версиях: в оригинале и после окончания обработки. В последней заметно больше деталей, и именно так увидели бы Марс люди, если бы в тот момент находились на его поверхности. Также в связи с большим расстоянием, с которого сфотографировали планету, Солнце кажется не таким существенным по размерам, как на Земле.

По словам сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA, для марсианской миссии стало традицией делать подобные изображения закатов и восходов. Занимаясь не только изучением Красной планеты, ученые смогли снять те же процессы, связанные с Солнцем, благодаря чему стало видно его положение с другого мира.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:38

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