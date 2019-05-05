Ученые: Слуховые аппараты смогут контролировать работу мозга человека
Британские ученые уверены, что уже в ближайшем будущем слуховые аппараты станут более важной частью жизни для многих людей. Эти устройства смогут контролировать и направлять работу мозга с целью решения определенных задач.
Ученые из Великобритании отмечают, что многие люди недооценивают потенциал разных гаджетов, в том числе и слуховых аппаратов, которые в ближайшем будущем будут играть более важную роль в жизни людей. Их можно будет использовать для непосредственного взаимодействия с мозгом. Это позволит людям, имеющим проблемы со слухом, акцентировать свое внимание на конкретных разговорах или звуках, а также подавлять проблемные шумы в ушах.
Такие возможности слуховых аппаратов – это вопрос ближайшей перспективы: уже в течение 5 лет на рынке могут появиться подобные гаджеты, уверены ученые. Они смогут обмениваться сигналами и взаимодействовать с мозгом, давать ему определенные команды или наоборот, получать их. Специалисты сравнили ухо с USB-портом и отметили, что это одно из лучших мест на теле человека, позволяющее напрямую воздействовать на нейроны.
Ученые уверены, что потенциал таких устройств очень большой, и в настоящий момент его очень сложно правильно оценить. Подобные слуховые аппараты смогут работать и в автоматическом режиме, самостоятельно реагировать на изменения звуков окружающей среды и подстраивать уровень шума под нужные параметры: делать его громче или тише.
Ученые из Великобритании отмечают, что многие люди недооценивают потенциал разных гаджетов, в том числе и слуховых аппаратов, которые в ближайшем будущем будут играть более важную роль в жизни людей. Их можно будет использовать для непосредственного взаимодействия с мозгом. Это позволит людям, имеющим проблемы со слухом, акцентировать свое внимание на конкретных разговорах или звуках, а также подавлять проблемные шумы в ушах.
Такие возможности слуховых аппаратов – это вопрос ближайшей перспективы: уже в течение 5 лет на рынке могут появиться подобные гаджеты, уверены ученые. Они смогут обмениваться сигналами и взаимодействовать с мозгом, давать ему определенные команды или наоборот, получать их. Специалисты сравнили ухо с USB-портом и отметили, что это одно из лучших мест на теле человека, позволяющее напрямую воздействовать на нейроны.
Ученые уверены, что потенциал таких устройств очень большой, и в настоящий момент его очень сложно правильно оценить. Подобные слуховые аппараты смогут работать и в автоматическом режиме, самостоятельно реагировать на изменения звуков окружающей среды и подстраивать уровень шума под нужные параметры: делать его громче или тише.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:26