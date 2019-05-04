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Бритни Спирс после слухов о посещении психбольницы снялась в новой фотосессии

Голливудская звезда Бритни Спирс снялась в новой фотосессии после слухов о помешательстве. Подборка новых фотографий была опубликована на странице артистки в сети Twitter.
Бритни Спирс после слухов о посещении психбольницы снялась в новой фотосессии

Фанаты с особой тщательностью следят за изменениями в жизни Бритни Спирс, которая проходит лечение в психиатрической больнице. Поклонники собрались на митинг, думая, что артистку удерживают там насильно, потребовав освободить ее. На претензии общественности ответила сестра звезды, а сама Бритни Спирс объявила о себе кадрами в сети Twitter. Певица участвовала в фотосессии в Лос-Анджелесе, позируя в черном обтягивающем платье на красном фоне.

Публика уверена, что Бритни Спирс оздоровилась, поскольку с особым усердием занялась улучшением внешнего вида. Артистка регулярно посещает спортзал и делится кадрами с тренировок в сети Instagram.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:31

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