Эксперты провели сравнение смартфонов с 5G: Oppo Reno, Huawei Mate 20 и Xiaomi Mi Mix 3





В первую очередь эксперты отметили, что данные смартфоны показали 3 способа «борьбы» с фронтальной камерой. Oppo Reno имеет выдвижной модуль, Xiaomi Mi Mix 3 решает эту проблему за счет того, что является слайдером, а в Huawei Mate 20 использовался обычный каплевидный вырез. Лидерство среди дисплеев эксперты отдали последнему устройству. Оно имеет один из самых больших экранов у смартфонов (7,2 дюймов) и показывает отличное качество картинки.По техническим характеристикам Oppo Reno серьезно опережает конкурентов за счет Snapdragon 855. Эксперты выделили двойную фронтальную камеру у Xiaomi Mi Mix 3 и отмечают, что это дает устройству преимущество перед двумя остальными смартфонами с 5G.В завершение специалисты подвели краткий итог по всем 3 телефонам. К плюсам Oppo Reno 5G они отнесли: 10-кратный зум, большую батарею, стильный дизайн и сильную аппаратную часть. Минусом посчитали цену, она самая высокая среди конкурентов. Xiaomi Mi Mix 3 5G выделяется за счет необычного дизайна слайдера, доступного ценника и фронтальной светодиодной вспышки. Минусом стало отсутствие microSD. Плюсами Huawei Mate 20 X 5G являются: качественная камера, батарея, быстрая зарядка, большой дисплей и водонепроницаемость. Минусом устройства стали его габариты.