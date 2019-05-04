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Mortal Kombat внесли в Зал славы видеоигр

Первый эпизод культовой игры Mortal Kombat попал в Зал славы видеоигр по решению Национального музея игр Нью-Йорка. Также там оказались и другие известные проекты, включая «Косынку».
Mortal Kombat внесли в Зал славы видеоигр

Игра Mortal Kombat, первая часть которой вышла в 1992 году, а самая последняя на сегодня почти две недели назад, отличается наличием кадров крови и насилия, поэтому оказалась в рейтинге возрастных ограничений ESRB. Чтобы Mortal Kombat внесли в Зал славы, ее должны были оценить ученые, журналисты и представители иных специализаций. Жюри игра понравилась благодаря ее эксклюзивному боевому стилю, передовой графике, необычным персонажам и секретам.

Попала в Зал славы видеоигр и любимая многими «Косынка». Автором проекта стал программист Уэс Черри, в 1988 году являвшийся стажером в компании Microsoft, именно тогда он и разработал продукт. «Косынка» была частью OC Windows до ее восьмой версии, а в честь 25-юбилея игры ее возвратили в состав десятой модификации весной 2015 года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:21

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