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«Было настоящим шоком»: В Сети появились подробности беременности Жанны Фриске

Недавно в Сети появились подробности беременности популярной певицы Жанны Фриске. Знаменитость не афишировала, что ждет пополнения, а сейчас откровения покойной звезды кто-то из ее близких опубликовал на странице Платона Шепелева в Instagram.

«Было настоящим шоком»: В Сети появились подробности беременности Жанны Фриске

Жанна Фриске утверждала, что «счастье любит тишину», поэтому не слишком распространялась, что готовится стать матерью. Узнав о беременности, артистка не сразу сообщила новость своим близким и коллегам по работе. Для ее коллектива это известие было неожиданностью.

Однажды во время гастролей, когда срок был небольшим и живота видно не было, артистка заявила, что в скором времени возьмет длительный перерыв. Большинство коллег были обеспокоены подобным и начали спрашивать, в чем дело. Жанна Фриске призналась: «Буду рожать». «Для них это было настоящим шоком», - сообщается в личном блоге сына знаменитости.

Исполнительница продолжала выступать даже в последние месяцы перед родами, но в какой-то момент решила, что с большим животом появляться перед людьми «не очень красиво». Публике нравилось наблюдать за беременной артисткой, и их это очень умиляло. Беременность казалась Фриске забавной, так как окружающие начинали переживать за нее, а сама певица вспоминала в такие моменты о беззаботном детстве.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:43

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