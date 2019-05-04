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Участник «Дома-2» Максим Павленко испытывает сексуальный интерес к Светлане Тихомировой

Участник нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Максим Павленко испытывает сексуальный интерес к Светлане Тихомировой. Молодой человек прямо на общей кухне перед коллегами начал грязно приставать к девушке, имитируя половой акт.

Участник «Дома-2» Максим Павленко испытывает сексуальный интерес к Светлане Тихомировой


Участник проекта «Дом-2» Максим Павленко, так и не сумевший построить прочные отношения ни с одной из понравившихся ему девушек, испытывает сексуальный интерес к Светлане Тихомировой. Свои эмоции и чувства по отношению к ней молодой человек продемонстрировал прямо на кухне общего доме, где завалил участницу на себя и начал имитировать половой акт.

Участник «Дома-2» Максим Павленко испытывает сексуальный интерес к Светлане Тихомировой


К слову, зрители заметили, что сама Тихомирова явно не сопротивлялась происходящему, а лишь улыбалась и временами поправляла платье. Пользователи соцсетей считают, что таким образом девушка уже дала зелёный свет Павленко, который теперь будет всячески добиваться от неё интимной близости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:03

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