Туристы в Великобритании смогут зарабатывать на посещении спа-салонов
Опубликована вакансия для туристов, от которых требуется тестирование спа-салонов, путешествуя по родной стране. Данную работу предлагают в Великобритании.
Потенциальному сотруднику не нужно заполнять резюме. Для подачи заявки он должен отправить фотографии из социальных сетей, где показал бы все лучшее из собственной жизни. В процессе работы турист обязуется публиковать свои изображения и рассказывать о впечатлениях от посещений спа-салонов с указанием тегов компании.
Эта работа не является регулярной: около четырех дней занятости в июле-августе, но за каждый из них турист сможет заработать по 125 фунтов. При этом работодатель предоставляет ему питание, безалкогольные и спиртные напитки в местах посещения.
Прежде сообщалось о нежелании турецких отелей отказываться от системы «все включено». Она успешно работает на курортах страны, позволяя отдыхающим один раз заплатить и все время отпуска употреблять пищу в столовых гостиниц, а бизнесменам зарабатывать деньги на миллионах туристов.
Потенциальному сотруднику не нужно заполнять резюме. Для подачи заявки он должен отправить фотографии из социальных сетей, где показал бы все лучшее из собственной жизни. В процессе работы турист обязуется публиковать свои изображения и рассказывать о впечатлениях от посещений спа-салонов с указанием тегов компании.
Эта работа не является регулярной: около четырех дней занятости в июле-августе, но за каждый из них турист сможет заработать по 125 фунтов. При этом работодатель предоставляет ему питание, безалкогольные и спиртные напитки в местах посещения.
Прежде сообщалось о нежелании турецких отелей отказываться от системы «все включено». Она успешно работает на курортах страны, позволяя отдыхающим один раз заплатить и все время отпуска употреблять пищу в столовых гостиниц, а бизнесменам зарабатывать деньги на миллионах туристов.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:58