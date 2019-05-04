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Туристы в Великобритании смогут зарабатывать на посещении спа-салонов

Опубликована вакансия для туристов, от которых требуется тестирование спа-салонов, путешествуя по родной стране. Данную работу предлагают в Великобритании.
Туристы в Великобритании смогут зарабатывать на посещении спа-салонов

Потенциальному сотруднику не нужно заполнять резюме. Для подачи заявки он должен отправить фотографии из социальных сетей, где показал бы все лучшее из собственной жизни. В процессе работы турист обязуется публиковать свои изображения и рассказывать о впечатлениях от посещений спа-салонов с указанием тегов компании.

Эта работа не является регулярной: около четырех дней занятости в июле-августе, но за каждый из них турист сможет заработать по 125 фунтов. При этом работодатель предоставляет ему питание, безалкогольные и спиртные напитки в местах посещения.

Прежде сообщалось о нежелании турецких отелей отказываться от системы «все включено». Она успешно работает на курортах страны, позволяя отдыхающим один раз заплатить и все время отпуска употреблять пищу в столовых гостиниц, а бизнесменам зарабатывать деньги на миллионах туристов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:58

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