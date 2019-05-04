Альбина Джанабаева вступилась за оскорбленную подписчиками певицу Валерию

На странице певицы Альбины Джанабаевой в сети Instagram развернулась дискуссия по поводу внешности Валерии. После публикации снимка, сделанного на фестивале “Жара” в Дубае, поклонники решили сравнить внешность звезд. По мнению некоторых комментаторов, Валерия сильно проигрывала на фоне Джанабаевой из-за безвкусного выбора платья и неподходящего макияжа. Также подписчики заметили возрастные изменения на лице Валерии, о чем сообщили под фото. При этом владелицу аккаунта публика похвалила, отметив привлекательную улыбку, свежий вид и роскошное платье. Альбина Джанабаева решила выступить в защиту своей коллеги, задаваясь риторическим вопросом о том, “что происходит с людьми”.Певица Валерия заметила комментарий в свой адрес, пожелав “всем так проигрывать”.