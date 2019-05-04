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Ученые связали распитие диетической Coca-Cola с ожирением

Распитие диетической Coca-Cola приводит к ожирению. Напиток вызывает аппетит, и в итоге человек хочет есть и употребляет больше пищи. Об этом заявили западные ученые.
Ученые связали распитие диетической Coca-Cola с ожирением

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона выступили с опровержением гипотезы, по которой диетические напитки корректируют массу тела. Они провели эксперимент, в процессе которого проанализировали рацион питания 7000 маленьких жителей США. Выяснилось, что любители диетической Coca-Cola после ее распития пытались пополнить дефицит калорий и ели продукты с большим объемом сахара.

Участники исследования в день получали на 312 килокалорий больше своих ровесников, употреблявших обычную «колу». Ученые считают, что выпивающие напитки без глюкозы люди ощущают себя более голодными, в связи с чем регулярно нуждаются в пище. Меньше калорий требуют те, кто предпочитает чистую воду.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:26

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