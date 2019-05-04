Ученые связали распитие диетической Coca-Cola с ожирением





Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона выступили с опровержением гипотезы, по которой диетические напитки корректируют массу тела. Они провели эксперимент, в процессе которого проанализировали рацион питания 7000 маленьких жителей США. Выяснилось, что любители диетической Coca-Cola после ее распития пытались пополнить дефицит калорий и ели продукты с большим объемом сахара.Участники исследования в день получали на 312 килокалорий больше своих ровесников, употреблявших обычную «колу». Ученые считают, что выпивающие напитки без глюкозы люди ощущают себя более голодными, в связи с чем регулярно нуждаются в пище. Меньше калорий требуют те, кто предпочитает чистую воду.