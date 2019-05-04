Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки
Бывшая проектантка «Дома-2» Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки. Соответствующий вопрос девушке задали фолловеры после того, как она опубликовала провокационный снимок в своём Instagram.
Скандальная экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова подтвердила, что у неё имеется интимная татуировка. Девушка не стала это отрицать, ведь подписчики в Instagram сами заметили её наличие на новом фото в купальнике, который едва прикрывает самые интимные места девушки. В комментариях один из фолловеров прямо поинтересовался, есть ли у Шевцовой подобное тату, на что она ответила положительно.
Кроме того, подписчики предположили, что скандальная Яна Шевцова специально надела на себя столь откровенный купальник, чтобы спровоцировать подобный вопрос и таким образом в очередной раз привлечь внимание публики если не к себе, то к своему телу.
Скандальная экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова подтвердила, что у неё имеется интимная татуировка. Девушка не стала это отрицать, ведь подписчики в Instagram сами заметили её наличие на новом фото в купальнике, который едва прикрывает самые интимные места девушки. В комментариях один из фолловеров прямо поинтересовался, есть ли у Шевцовой подобное тату, на что она ответила положительно.
Кроме того, подписчики предположили, что скандальная Яна Шевцова специально надела на себя столь откровенный купальник, чтобы спровоцировать подобный вопрос и таким образом в очередной раз привлечь внимание публики если не к себе, то к своему телу.