Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки





Скандальная экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова подтвердила, что у неё имеется интимная татуировка. Девушка не стала это отрицать, ведь подписчики в Instagram сами заметили её наличие на новом фото в купальнике, который едва прикрывает самые интимные места девушки. В комментариях один из фолловеров прямо поинтересовался, есть ли у Шевцовой подобное тату, на что она ответила положительно.Кроме того, подписчики предположили, что скандальная Яна Шевцова специально надела на себя столь откровенный купальник, чтобы спровоцировать подобный вопрос и таким образом в очередной раз привлечь внимание публики если не к себе, то к своему телу.