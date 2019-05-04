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Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки

Бывшая проектантка «Дома-2» Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки. Соответствующий вопрос девушке задали фолловеры после того, как она опубликовала провокационный снимок в своём Instagram.

Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки


Скандальная экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова подтвердила, что у неё имеется интимная татуировка. Девушка не стала это отрицать, ведь подписчики в Instagram сами заметили её наличие на новом фото в купальнике, который едва прикрывает самые интимные места девушки. В комментариях один из фолловеров прямо поинтересовался, есть ли у Шевцовой подобное тату, на что она ответила положительно.

Яна Шевцова подтвердила наличие на своём теле интимной татуировки


Кроме того, подписчики предположили, что скандальная Яна Шевцова специально надела на себя столь откровенный купальник, чтобы спровоцировать подобный вопрос и таким образом в очередной раз привлечь внимание публики если не к себе, то к своему телу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:35

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