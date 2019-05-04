Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander в Индонезии
Nissan Livina после выхода на рынок Индонезии не смог повторить успех своего собрата Mitsubishi Xpander. Уровень реализации последнего заметно превосходил показатели последователя.
Nissan Livina считают перелицованной модификацией Xpander, но данный внедорожник не оказался таким популярным у автолюбителей. Так, модель от Mitsubishi стала хитом в первые месяцы продаж, тогда как версия Nissan не смогла похвалиться подобными результатами.
На рынке Индонезии Livina была распродана в количестве 2 435 единиц в марте, при этом там же и в то же время Xpander разошелся тиражом в 6 450 экземпляров. Ценник первой модели составляет в рублевом эквиваленте 900 000 в базовой модификации, а его оппонент реализуется на 50 000 рублей дороже. Оба транспортных средства создают на заводе в Индонезии. Пока неизвестно, почему Nissan потерпел такую неудачу, не исключается, что его инженеры перестарались с хромированными деталями.
Nissan Livina считают перелицованной модификацией Xpander, но данный внедорожник не оказался таким популярным у автолюбителей. Так, модель от Mitsubishi стала хитом в первые месяцы продаж, тогда как версия Nissan не смогла похвалиться подобными результатами.
На рынке Индонезии Livina была распродана в количестве 2 435 единиц в марте, при этом там же и в то же время Xpander разошелся тиражом в 6 450 экземпляров. Ценник первой модели составляет в рублевом эквиваленте 900 000 в базовой модификации, а его оппонент реализуется на 50 000 рублей дороже. Оба транспортных средства создают на заводе в Индонезии. Пока неизвестно, почему Nissan потерпел такую неудачу, не исключается, что его инженеры перестарались с хромированными деталями.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:43