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Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander в Индонезии

Nissan Livina после выхода на рынок Индонезии не смог повторить успех своего собрата Mitsubishi Xpander. Уровень реализации последнего заметно превосходил показатели последователя.
Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander в Индонезии

Nissan Livina считают перелицованной модификацией Xpander, но данный внедорожник не оказался таким популярным у автолюбителей. Так, модель от Mitsubishi стала хитом в первые месяцы продаж, тогда как версия Nissan не смогла похвалиться подобными результатами.

На рынке Индонезии Livina была распродана в количестве 2 435 единиц в марте, при этом там же и в то же время Xpander разошелся тиражом в 6 450 экземпляров. Ценник первой модели составляет в рублевом эквиваленте 900 000 в базовой модификации, а его оппонент реализуется на 50 000 рублей дороже. Оба транспортных средства создают на заводе в Индонезии. Пока неизвестно, почему Nissan потерпел такую неудачу, не исключается, что его инженеры перестарались с хромированными деталями.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:43

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