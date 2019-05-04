Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander в Индонезии





Nissan Livina считают перелицованной модификацией Xpander, но данный внедорожник не оказался таким популярным у автолюбителей. Так, модель от Mitsubishi стала хитом в первые месяцы продаж, тогда как версия Nissan не смогла похвалиться подобными результатами.На рынке Индонезии Livina была распродана в количестве 2 435 единиц в марте, при этом там же и в то же время Xpander разошелся тиражом в 6 450 экземпляров. Ценник первой модели составляет в рублевом эквиваленте 900 000 в базовой модификации, а его оппонент реализуется на 50 000 рублей дороже. Оба транспортных средства создают на заводе в Индонезии. Пока неизвестно, почему Nissan потерпел такую неудачу, не исключается, что его инженеры перестарались с хромированными деталями.