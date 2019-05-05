В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
В США крупный аукционный дом под названием Bonhams намерен продать на ближайших торгах костюм самого узнаваемого героя «Звездных войн» Дарта Вейдера. Он был сделан для одной из частей популярной киносаги. Цена костюма составляет порядка одного-двух миллионов долларов.
Отмечается, что на торги будет выставлен полноценный комплект, его состояние является отличным, среди коллекционеров он считается абсолютной редкостью. Данный лот продадут в Лос-Анджелесе, полная версия костюма насчитывает 17 частей.
Пока не уточняется, появлялся ли костюм непосредственно в кинофильме, поскольку для съемок готовилось несколько вариаций. Спустя время один из них надевал американский актер Брюс Эллер.
Отмечается, что на торги будет выставлен полноценный комплект, его состояние является отличным, среди коллекционеров он считается абсолютной редкостью. Данный лот продадут в Лос-Анджелесе, полная версия костюма насчитывает 17 частей.
Пока не уточняется, появлялся ли костюм непосредственно в кинофильме, поскольку для съемок готовилось несколько вариаций. Спустя время один из них надевал американский актер Брюс Эллер.
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 01:05