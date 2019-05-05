В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера





Отмечается, что на торги будет выставлен полноценный комплект, его состояние является отличным, среди коллекционеров он считается абсолютной редкостью. Данный лот продадут в Лос-Анджелесе, полная версия костюма насчитывает 17 частей.Пока не уточняется, появлялся ли костюм непосредственно в кинофильме, поскольку для съемок готовилось несколько вариаций. Спустя время один из них надевал американский актер Брюс Эллер.