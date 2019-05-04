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В Челябинской области нашли трупы четырех взрослых и ребенка с ножевыми повреждениями

В частном доме в Челябинской области обнаружили трупы четырех взрослых и 4-летнего ребенка с ножевыми ранениями. Об этом рассказали в СК РФ по региону.
В Челябинской области нашли трупы четырех взрослых и ребенка с ножевыми повреждениями

Убийство людей произошло в Нязепетровске. Безжизненные тела двух женщин, двух мужчин и маленького мальчика обнаружили утром 4 мая. Согласно источникам, одна из женщин может являться матерью ребенка, остальные родными не являются. Взрослые вели асоциальный образ жизни и перед смертью распивали алкоголь.

На месте происшествия трудятся следователи и эксперты-криминалисты, сотрудники Росгвардии и полиции. По факту злодеяния открыто уголовное дело, следствием проведен ряд экспертиз. Совершившим убийство грозит пожизненный тюремный срок.

В марте в Москве житель многоэтажного дома зарезал ножом своего знакомого в парадном помещения. Смерть москвича наступила от повреждения жизненно важных органов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:04

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