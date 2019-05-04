Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

По словам Михалковой, появление на свет сына она расценивает как огромный аванс. Актриса добавила, что у 19-летнего Андрея есть удивительный талант: рядом с ним хочется становиться лучше. Знаменитость назвала сына фундаментом жизни, пожелав ему быть счастливым и побеждать по жизни.Поздравление Анны Михалковой оценили ее коллеги по цеху и поклонники. В комментариях многие написали, что после прочтения поста не смогли сдержать слез.Напомним, что Анна Михалкова воспитывает троих детей: дочь и двоих сыновей. Старший ребенок Андрей является прагматичным, младший – более творческим. Если говорить о дочери Лидии, то пока ее характер в силу возраста не до конца сформирован. Актриса привыкла в строгости воспитывать детей, хотя порой корит себя за частые нравоучения.