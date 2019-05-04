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Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Известная российская актриса Анна Михалкова трогательно поздравила своего сына Андрея с днем рождения. 4 мая ему исполнилось 19 лет. Свое обращение к сыну артистка обнародовала в социальной сети Instagram.
Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

По словам Михалковой, появление на свет сына она расценивает как огромный аванс. Актриса добавила, что у 19-летнего Андрея есть удивительный талант: рядом с ним хочется становиться лучше. Знаменитость назвала сына фундаментом жизни, пожелав ему быть счастливым и побеждать по жизни.

Поздравление Анны Михалковой оценили ее коллеги по цеху и поклонники. В комментариях многие написали, что после прочтения поста не смогли сдержать слез.

Напомним, что Анна Михалкова воспитывает троих детей: дочь и двоих сыновей. Старший ребенок Андрей является прагматичным, младший – более творческим. Если говорить о дочери Лидии, то пока ее характер в силу возраста не до конца сформирован. Актриса привыкла в строгости воспитывать детей, хотя порой корит себя за частые нравоучения.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:51

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