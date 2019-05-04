Сергей Нетиевский: «Уральские пельмени» едут на старых дровах»

Сергей Нетиевский не видит в уходе Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова из «Уральских пельменей» ничего плохо. Он считает это естественным процессом развития, особенно учитывая, что до этого были 25 лет упорной совместной работы и творчества. Бывший продюсер коллектива уверен: у участников «пельменей» должны быть собственные задумки и планы, иначе какой смысл отделяться от остальных. При этом он по-прежнему относится к своим коллегам очень хорошо, несмотря на то, как они расходились в 2015 году. Тогда стороны обвиняли друг друга в мошенничестве и выставляли обоюдные иски и требования.По мнению Сергея Нетиевского, сейчас передача «едет на старых дровах», подброшенных им еще в 2009 году. Бывший продюсер знаменитого юмористического коллектива уверен, что у данного бренда имеется большой потенциал, главное - заниматься развитием. Можно было создавать собственные фильмы, сериалы, передачи и детские шоу, так как зрители по всей России любят этот проект и его участников.Сергей Нетиевский посоветовал поклонникам «Уральских пельменей» не расстраиваться и дать юмористам шанс. Он уверен в том, что его бывшие коллеги еще захотят показать всем, на что способны.