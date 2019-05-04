Ольга Бузова и Слава пообещали фанатам спеть вместе на одной сцене





В настоящее время Ольга Бузова и певица Слава находятся в Дубае, куда отправились не только на отдых, но и ради выступления на фестивале жара. Перед отлётом звёзды записали совместный ролик для Stories в Instagram, в котором в очередной раз вспомнили один из самых скандальных вопросов Ксении Собчак ведущей «Дома-2» во время интервью. Слава призналась, что ей когда-то довелось выступать в небольших городах, и она не против это повторить.В конце ролика обе певицы пообещали фанатам, что однажды вместе выступят на одной сцене в каком-нибудь небольшом концертном зале. Фолловеры тут же решили, что таким образом знаменитости дали жёсткий отпор высмеявшей Ольгу Бузову Ксении Собчак за слова о провинциальных городах.