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Певица Слава показала фанатам откровенное селфи из Дубая

Популярная ныне певица Слава показала фанатам откровенное селфи, которое сделала в Дубае. Знаменитость не ожидала, что многие подписчики в Instagram назовут снимок пошлым и вульгарным, а также сравнят ее со скандальной Ольгой Бузовой.

Певица Слава показала фанатам откровенное селфи из Дубая


Певица Слава, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса, сейчас находится в Дубае, где проходит фестиваль «Жара». Оттуда звезда уже успела опубликовать откровенное селфи, но неожиданно для неё самой новый снимок вызвал не только положительные комментарии среди фолловеров, но также и критику.

Певица Слава показала фанатам откровенное селфи из Дубая


Сфотографировав себя с определённого ракурса, Слава выглядела на снимке так, будто ниже пояса на ней нет совершенно ничего, кроме босоножек, а дополнила вульгарный образ, пишут поклонники, насыщенная красная помада. Многие пристыдили певицу за такую откровенность в Сети, ведь она является замужней женщиной и матерью двоих детей. Кроме того, в комментариях под новым постом некоторые решили, что на столь провокационные публикации звезда решилась после общения с Ольгой Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:06

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