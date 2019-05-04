Певица Слава показала фанатам откровенное селфи из Дубая





Певица Слава, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса, сейчас находится в Дубае, где проходит фестиваль «Жара». Оттуда звезда уже успела опубликовать откровенное селфи, но неожиданно для неё самой новый снимок вызвал не только положительные комментарии среди фолловеров, но также и критику.Сфотографировав себя с определённого ракурса, Слава выглядела на снимке так, будто ниже пояса на ней нет совершенно ничего, кроме босоножек, а дополнила вульгарный образ, пишут поклонники, насыщенная красная помада. Многие пристыдили певицу за такую откровенность в Сети, ведь она является замужней женщиной и матерью двоих детей. Кроме того, в комментариях под новым постом некоторые решили, что на столь провокационные публикации звезда решилась после общения с Ольгой Бузовой.