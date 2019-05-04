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Ученые нашли связь между изменением голоса женщины и уровнем фертильности

Американские ученые провели исследование и нашли связь между изменением голоса женщины и уровнем ее фертильности. По мнению специалистов, речь представительниц прекрасного пола позволяет сделать достаточно точные выводы относительно их репродуктивного статуса.
Ученые нашли связь между изменением голоса женщины и уровнем фертильности

Ученым уже давно было известно, что некоторые физические показатели женщины меняются в период ее высокой фертильности, тем самым увеличивая шансы на привлечение мужчины. Это касается пота, состояния кожи и голоса. Специалисты решили подробно изучить последний и для этого попросили представительниц прекрасного пола от 17 до 30 лет помочь им. Для этого испытуемые записывали свой голос четыре раза в месяц, отмечали время, когда это сделали, а также сообщали ученым дату последней менструации.

Это позволило специалистам получить большой массив данных. Они разделили всех женщин на 4 группы: высокой и низкой фертильности без принятия противозачаточных средств, и такие же, только с учетом использования аналогичных препаратов. Оказалось, что в первых двух случаях голос значительно изменялся в период повышенного репродуктивного статуса. В нем исчезало « мерцание и дрожание», что делало голос более спокойным, плавным и нежным.

Больше всего ученых поразили женщины, принимающие противозачаточные. У них не было никакой разницы между голосами в разные периоды фертильности. Специалисты связали это с тем, что препараты влияют на гормональный фон и изменения просто «отключаются».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:45

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