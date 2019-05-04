Ученые нашли связь между изменением голоса женщины и уровнем фертильности





Ученым уже давно было известно, что некоторые физические показатели женщины меняются в период ее высокой фертильности, тем самым увеличивая шансы на привлечение мужчины. Это касается пота, состояния кожи и голоса. Специалисты решили подробно изучить последний и для этого попросили представительниц прекрасного пола от 17 до 30 лет помочь им. Для этого испытуемые записывали свой голос четыре раза в месяц, отмечали время, когда это сделали, а также сообщали ученым дату последней менструации.Это позволило специалистам получить большой массив данных. Они разделили всех женщин на 4 группы: высокой и низкой фертильности без принятия противозачаточных средств, и такие же, только с учетом использования аналогичных препаратов. Оказалось, что в первых двух случаях голос значительно изменялся в период повышенного репродуктивного статуса. В нем исчезало « мерцание и дрожание», что делало голос более спокойным, плавным и нежным.Больше всего ученых поразили женщины, принимающие противозачаточные. У них не было никакой разницы между голосами в разные периоды фертильности. Специалисты связали это с тем, что препараты влияют на гормональный фон и изменения просто «отключаются».