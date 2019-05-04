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Полуголая Анфиса Чехова скрыла большую грудь за маленькой шляпой

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в сети Instagram запись о том, что большую грудь можно прикрыть маленькой шляпой. Для подтверждения своих слов артистка показала это на собственном примере.
Полуголая Анфиса Чехова скрыла большую грудь за маленькой шляпой

На данный момент Анфиса Чехова находится на отдыхе на экзотических Мальдивских островах, куда уехала отмечать майские праздники. Телеведущая делится кадрами из путешествия в социальных сетях, а недавний снимок удивил публику. На нем звезда позирует на фоне голубого океана, представ с оголенным верхом в одной лишь юбке светло-розового цвета. Пышный бюст Чехова прикрывает соломенной шляпой, что является подтверждением слов в подписи.

Также артистка отметила, что некоторым удается скрыть маленькие сердца за большой ложью. Поклонники в комментариях согласились с мнением Анфисы Чеховой, отметив, что существуют ошибки, которые невозможно исправить. Некоторые фолловеры попытались рассмотреть скрытую за шляпой грудь артистки.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:35

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