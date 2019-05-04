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Ученые доказали возникновение чувства осязания в мозге еще до рождения человека

Лабораторные эксперименты на мышах, проведенные испанскими учеными, доказали наличие чувства осязания до момента рождения. Эволюционная схожесть между видами предполагает наличие такой особенности и у людей.
Ученые доказали возникновение чувства осязания в мозге еще до рождения человека

Ученые из Института нейронаук Аликанте в Испании провели эксперимент, чтобы лучше понять модель развития чувства осязания. Исследование проводилось на мышах, поскольку грызуны могут похвастаться наличием кортикальных бочек. Данные области в кортикальном слое заметно темнее при окрашивании. Специалисты изучали срезы мозга грызунов на разных стадиях развития, чтобы контролировать формирования стволов. Мозговые волны тоже изучались, а именно ученых заинтересовала сенсорная обработка.

Оказалось, что сенсорная карта, созданная для обработки данных осязания, возникала в эмбриональном периоде развития грызунов. Карта появилась из-за передающихся в кору головного мозга таламусом. Последний играет важную роль в ретрансляции синаптической информации на протяжении всей жизни организма.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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