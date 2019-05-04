Ученые доказали возникновение чувства осязания в мозге еще до рождения человека





Ученые из Института нейронаук Аликанте в Испании провели эксперимент, чтобы лучше понять модель развития чувства осязания. Исследование проводилось на мышах, поскольку грызуны могут похвастаться наличием кортикальных бочек. Данные области в кортикальном слое заметно темнее при окрашивании. Специалисты изучали срезы мозга грызунов на разных стадиях развития, чтобы контролировать формирования стволов. Мозговые волны тоже изучались, а именно ученых заинтересовала сенсорная обработка.Оказалось, что сенсорная карта, созданная для обработки данных осязания, возникала в эмбриональном периоде развития грызунов. Карта появилась из-за передающихся в кору головного мозга таламусом. Последний играет важную роль в ретрансляции синаптической информации на протяжении всей жизни организма.