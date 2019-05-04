Huawei начала путь к мировому 5G-доминированию





Об этом заявил регулирующий орган Камбоджи 29 апреля. Согласно этой информации, днем ранее компания Huawei и правительство этой страны подписали соглашение о запуске мобильной инфраструктуры 5G на территории государства в течение 2020 года. Согласно этому документу, в указанный срок китайский телекоммуникационный гигант должен не только создать работающие сети нового поколения в Камбоджи, но и повысить скорость обычного интернета. Другие подробности не сообщаются.Подобные новости укладываются в уже намеченную Huawei стратегию мирового 5G-доминирования. В рамках этого негласного плана китайская компания уже начала сотрудничество с целым рядом стран Юго-Восточной Азии: Малайзией, Филиппинами и Таиландом. Представители бренда ведут и другие подобные переговоры, поэтому уже в ближайшем будущем могут случиться иные громкие анонсы.Для Huawei практически закрыли доступ на рынок США из-за шпионского скандала, но компания все-равно собирается стать мировым лидером на рынке смартфонов, и, судя по последним данным, ей это может удаться. В 2018 году бренд занял вторую строчку в рейтинге самых покупаемых устройств, уступив только Samsung.