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Huawei начала путь к мировому 5G-доминированию

Китайская компания Huawei и правительство Камбоджи будут сотрудничать для внедрения сетей нового поколения 5G на территории страны. Это очередной шаг бренда из Поднебесной к намеченному мировому доминированию в сфере телекоммуникаций.
Huawei начала путь к мировому 5G-доминированию

Об этом заявил регулирующий орган Камбоджи 29 апреля. Согласно этой информации, днем ранее компания Huawei и правительство этой страны подписали соглашение о запуске мобильной инфраструктуры 5G на территории государства в течение 2020 года. Согласно этому документу, в указанный срок китайский телекоммуникационный гигант должен не только создать работающие сети нового поколения в Камбоджи, но и повысить скорость обычного интернета. Другие подробности не сообщаются.

Подобные новости укладываются в уже намеченную Huawei стратегию мирового 5G-доминирования. В рамках этого негласного плана китайская компания уже начала сотрудничество с целым рядом стран Юго-Восточной Азии: Малайзией, Филиппинами и Таиландом. Представители бренда ведут и другие подобные переговоры, поэтому уже в ближайшем будущем могут случиться иные громкие анонсы.

Для Huawei практически закрыли доступ на рынок США из-за шпионского скандала, но компания все-равно собирается стать мировым лидером на рынке смартфонов, и, судя по последним данным, ей это может удаться. В 2018 году бренд занял вторую строчку в рейтинге самых покупаемых устройств, уступив только Samsung.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:27

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