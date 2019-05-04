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Анастасия Волочкова устроила зажигательные танцы на 15-сантиметровых каблуках

Отечественная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам, как она танцует на 15-сантиметровых каблуках. Соответствующее видео артистка разместила на своей странице в сети Instagram.
Анастасия Волочкова устроила зажигательные танцы на 15-сантиметровых каблуках

Волочкова рассказала, что недавно посетила бар при отеле вместе со своим возлюбленным, где провела вечер с музыкальным сопровождением. На видео запечатлено, как балерина не удержалась и ушла танцевать на 15-сантиметровых каблуках. Препятствием не стало узкое платье и небольшое пространство для маневров. В дополнение к видео артистка поделилась, что считает прекрасным, когда есть любимый человек и друзья, а также, когда ощущение радости не оставляет ее сердце.

Анастасия Волочкова призналась, что чувствует себя счастливой, отметила, что смех и радость украшают жизнь. Балерина все еще ограничивает возможность комментировать записи, но за 4 часа видео успели посмотреть более 50 тысяч раз.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:06

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