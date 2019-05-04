Отдыхающая в Турции Наталья Рудова намекнула на новый роман

Звезда сериала “Универ” и “Татьянин день” Наталья Рудова находится на отдыхе в Турции, откуда публикует яркие фотографии. Знаменитость демонстрирует идеальную, по мнению поклонников, фигуру, ради которой придерживалась строгой диеты. К примеру, артистка отказалась от ужина и минимизировала потребление калорий. Недавно Рудова похвасталась новыми снимками, на которых запечатлена на руках у неизвестного молодого человека. Актриса отметила в подписи, что “счастье любит тишину”. Поклонники посчитали это признанием наличия романа, но имя возлюбленного она тщательно скрывает.На кадрах молодой человек позирует спиной к камере, из-за чего поклонники не смогли выяснить его личность. Однако аналогичные кадры появились на странице в сети Instagram популярного блогера Эдуарда Зарубина, который признался Наталье Рудовой в любви. На данный момент официальных комментариев от актрисы не поступало.