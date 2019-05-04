Ученые выяснили, как важно для женщин эмоциональное сексуальное возбуждение
Исследователи смогли выяснить, насколько важным для женщин является эмоциональное сексуальное возбуждение. Такого результата удалось добиться ученым после проведенного эксперимента с участием 64 представительниц прекрасного пола.
В ходе исследования дамам демонстрировали ролики откровенного содержания, а специальные приборы в этот момент фиксировали показатели физической и психической активности участниц. Это позволило понять, что большее сексуальное возбуждение от просмотра эротических кадров получали те женщины, которым нравилось происходящее на экране. Таким образом, поясняют эксперты, можно говорить о важности для представительниц слабого пола эмоционального возбуждения, чем физического.
Испытания также показали, что женщины, испытывающие меньшее влечение к мужчинам, оказались более расположенными к сексуальной близости. Согласно новым моделям интимных реакций, желание секса или заинтересованность человека являются не спонтанными. Причиной последних, по мнению ученых, становится возбуждение. Светила науки пришли к выводу, что сексуальные реакции у дам появляются изначально в головном мозге, а потом фантазии передают сигналы возбуждения телу.
В ходе исследования дамам демонстрировали ролики откровенного содержания, а специальные приборы в этот момент фиксировали показатели физической и психической активности участниц. Это позволило понять, что большее сексуальное возбуждение от просмотра эротических кадров получали те женщины, которым нравилось происходящее на экране. Таким образом, поясняют эксперты, можно говорить о важности для представительниц слабого пола эмоционального возбуждения, чем физического.
Испытания также показали, что женщины, испытывающие меньшее влечение к мужчинам, оказались более расположенными к сексуальной близости. Согласно новым моделям интимных реакций, желание секса или заинтересованность человека являются не спонтанными. Причиной последних, по мнению ученых, становится возбуждение. Светила науки пришли к выводу, что сексуальные реакции у дам появляются изначально в головном мозге, а потом фантазии передают сигналы возбуждения телу.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:22