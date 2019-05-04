Эксперты назвали важные правила для обретения счастья и оздоровления
По мнению американских исследователей, у каждого человека есть возможность улучшить качество своей жизни. Эксперты презентовали несколько важных правил для обретения счастья и оздоровления.
Последние исследования показывают, что люди, прогуливающиеся по 20 минут в день на свежем воздухе, лучше избавляются от стресса. Находящийся в стрессовом состоянии организм вырабатывает кортизол, переизбыток которого может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессии и бессоннице. Физические упражнения помогают поддерживать здоровье, укреплять иммунитет, улучшать настроение и уменьшать риск возникновения диабета. Эксперты рекомендуют уделять спорту по 150 минут в неделю, а снижению стресса способствуют йога, медитация, глубокое дыхание и рефрейминг.
Исследования показывают, что лучше себя чувствуют те люди, которые придерживаются средиземноморской диеты. Правильное питание поможет снизить риск инсульта, возникновения рака и болезни Альцгеймера. Эксперты советуют добавлять в рацион больше овощей, орехов и цельных зерен. Медики рекомендуют здоровый сон, наличие постоянного партнера, а также поддержание хорошего настроения для ощущения счастья.
Последние исследования показывают, что люди, прогуливающиеся по 20 минут в день на свежем воздухе, лучше избавляются от стресса. Находящийся в стрессовом состоянии организм вырабатывает кортизол, переизбыток которого может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессии и бессоннице. Физические упражнения помогают поддерживать здоровье, укреплять иммунитет, улучшать настроение и уменьшать риск возникновения диабета. Эксперты рекомендуют уделять спорту по 150 минут в неделю, а снижению стресса способствуют йога, медитация, глубокое дыхание и рефрейминг.
Исследования показывают, что лучше себя чувствуют те люди, которые придерживаются средиземноморской диеты. Правильное питание поможет снизить риск инсульта, возникновения рака и болезни Альцгеймера. Эксперты советуют добавлять в рацион больше овощей, орехов и цельных зерен. Медики рекомендуют здоровый сон, наличие постоянного партнера, а также поддержание хорошего настроения для ощущения счастья.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:42