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Ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд у Солнечной системы 4,6 млрд лет назад
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Ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд у Солнечной системы 4,6 млрд лет назад

Американские ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд, что имело место вблизи Солнечной системы порядка 4,6 млрд лет назад. Данный процесс привел к формированию наиболее важных на Земле веществ.
Ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд у Солнечной системы 4,6 млрд лет назад

Исследователи сравнили состав метеоритов с численным моделированием в пределах Млечного Пути. Было установлено, что сильное столкновение двух нейтронных светил 4,6 млрд лет назад выступает возможным источником некоторых наиболее значимых веществ на Земле. По данным опубликованного на страницах Nature исследования, указанное космическое событие впоследствии породило в сумме порядка 0,3% элементов Земли, что включает платину и золото. Ученые из США, представляющие Университет Флориды, отметили, что данные вещества в значительной степени повлияли на формирование жизни на Земле.

Одно столкновение нейтрон-звезд могло произойти примерно за 100 млн лет до образования Земли, что имело место в 1000 световых лет от газового облака. Исследователи полагают, что это уникальное событие объясняет процессы, связанные с происхождением солнечной системы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:17

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