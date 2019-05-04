АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд у Солнечной системы 4,6 млрд лет назад
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Новый смартфон HTC получит 8-ядерный процессор и 6 ГБ ОЗУ

Новый смартфон от компании HTC попал в базу данных Geekbench под кодовым названием 2Q741. Согласно информации, опубликованной на сайте бэнчмарка, новинка получит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ.
Новый смартфон HTC получит 8-ядерный процессор и 6 ГБ ОЗУ

Компания HTC еще не представляла никакой подобный смартфон и даже не намекала на него. Известный бэнчмарк Geekbench в очередной раз опубликовал технические характеристики устройства еще до того, как оно было анонсировано. В базе данных сервиса новинка получила кодовое название 2Q741. В ее основу ляжет 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35, чьи кристаллы ARM Cortex-A53 могут работать на тактовой частоте до 2,3 ГГц. В него также встроен графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Новинка будет иметь 6 ГБ ОЗУ и функционировать на операционной системе Android 9.0 Pie.

Новый смартфон HTC получил 897 баллов в однопотоковом режиме тестирования в бенчмарке Geekbench, а во многопотоковом его результат составил 4385. Подобные показатели не вызывают оптимизма, отмечают эксперты. Такой уровень производительности обычно имеют представители самой нижней части среднего ценового сегмента, но пока рано говорить о перспективах новинки, так как не известен ее ценник.

Отдельно эксперты отметили другой смартфон HTC, недавно появившийся в Geekbench. Он имел схожие характеристики, но было одно отличие – процессор Snapdragon 710. Поэтому возможно, что бренд выпустит несколько версий устройства с разными чипами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый смартфон HTC получит 8-ядерный
Ученые нашли доказательства
Стефания Маликова вместе с отцом
Врачи назвали привычки, которые вредят
Кайли Дженнер показала помолвочное
В Китае группа ученых впервые
Анна Семенович поделилась кадрами со
Сергей Лазарев отправился в Израиль для
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли
"Мисс США" стала адвокат из Северной
На Кубани в ДТП погибли два участника
Светлана Бондарчук отдыхает в Париже с
Астрономы собрали на одном снимке
СМИ вспомнили пять историй отношений
Microsoft выпустит пурпуровую версию
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в
Названы последствия недостатка воды в
Ксения Бородина высмеяла хвастовство
Стали известны главные проблемы
Участники "Евровидения-2019" сдали тест
В Таиланде официально коронован король
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина
Леонардо да Винчи не закончил портрет
Фанаты отмечают день "Звездных войн" 4
Разведчик Кедми высмеял план НАТО
Альбина Джанабаева появилась на
BMW представила новую полицейскую
Светлана Лобода похвасталась стройным
Пентагон подготовил новые правила сбора
Просмотреть все новости