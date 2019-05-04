Новый смартфон HTC получит 8-ядерный процессор и 6 ГБ ОЗУ
Новый смартфон от компании HTC попал в базу данных Geekbench под кодовым названием 2Q741. Согласно информации, опубликованной на сайте бэнчмарка, новинка получит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ.
Компания HTC еще не представляла никакой подобный смартфон и даже не намекала на него. Известный бэнчмарк Geekbench в очередной раз опубликовал технические характеристики устройства еще до того, как оно было анонсировано. В базе данных сервиса новинка получила кодовое название 2Q741. В ее основу ляжет 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35, чьи кристаллы ARM Cortex-A53 могут работать на тактовой частоте до 2,3 ГГц. В него также встроен графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Новинка будет иметь 6 ГБ ОЗУ и функционировать на операционной системе Android 9.0 Pie.
Новый смартфон HTC получил 897 баллов в однопотоковом режиме тестирования в бенчмарке Geekbench, а во многопотоковом его результат составил 4385. Подобные показатели не вызывают оптимизма, отмечают эксперты. Такой уровень производительности обычно имеют представители самой нижней части среднего ценового сегмента, но пока рано говорить о перспективах новинки, так как не известен ее ценник.
Отдельно эксперты отметили другой смартфон HTC, недавно появившийся в Geekbench. Он имел схожие характеристики, но было одно отличие – процессор Snapdragon 710. Поэтому возможно, что бренд выпустит несколько версий устройства с разными чипами.
Компания HTC еще не представляла никакой подобный смартфон и даже не намекала на него. Известный бэнчмарк Geekbench в очередной раз опубликовал технические характеристики устройства еще до того, как оно было анонсировано. В базе данных сервиса новинка получила кодовое название 2Q741. В ее основу ляжет 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35, чьи кристаллы ARM Cortex-A53 могут работать на тактовой частоте до 2,3 ГГц. В него также встроен графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Новинка будет иметь 6 ГБ ОЗУ и функционировать на операционной системе Android 9.0 Pie.
Новый смартфон HTC получил 897 баллов в однопотоковом режиме тестирования в бенчмарке Geekbench, а во многопотоковом его результат составил 4385. Подобные показатели не вызывают оптимизма, отмечают эксперты. Такой уровень производительности обычно имеют представители самой нижней части среднего ценового сегмента, но пока рано говорить о перспективах новинки, так как не известен ее ценник.
Отдельно эксперты отметили другой смартфон HTC, недавно появившийся в Geekbench. Он имел схожие характеристики, но было одно отличие – процессор Snapdragon 710. Поэтому возможно, что бренд выпустит несколько версий устройства с разными чипами.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:21