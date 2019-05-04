Хэлли Берри впервые займется режиссурой в сериале «Бумеранг»
Известная голливудская актриса Хэлли Берри уже успела сняться во многих культовых картинах, а скоро выходит новая часть «Джона Уика», где она сыграла одну из главных ролей. При этом звезда уже скоро впервые займется режиссурой в сериале «Бумеранг».
Хэлли Берри серьезно относится к этому испытанию ее навыков и намерена дойти в этом вопросе до конца, каким бы он ни был. Актриса сядет в режиссерское кресло сериала «Бумеранг», это будет ремейк одноименного комедийного фильма, вышедшего в 1992 году. В нем Хэлли Берри сыграла вместе с Эдди Мерфи.
Звезда отказалась раскрывать какие-либо подробности будущего сериала, но заверила фанатов, что у нее существует много идей, которые она уже давно хотела реализовать. Хэлли Берри не исключает, что и сама может появиться на экране, однако сейчас рано говорить о таких аспектах нового «Бумеранга». Поклонники знаменитости выразили надежду, что артистка действительно сыграет в своем режиссерском дебюте.
Следует отметить, что 52-летняя Хэлли Берри внимательно следит за своей формой, для чего активно занимается спортом с персональным тренером. Он подбирает для голливудской звезды эффективные и необычные упражнения, способные не только сохранять ее фигуру, но и не надоедать ей. Именно поэтому тренировки очень часто проходят на заброшенных стройках или других подобных местах, а в качестве вспомогательных грузов используются большие автомобильные шины и шлакоблоки.
Хэлли Берри серьезно относится к этому испытанию ее навыков и намерена дойти в этом вопросе до конца, каким бы он ни был. Актриса сядет в режиссерское кресло сериала «Бумеранг», это будет ремейк одноименного комедийного фильма, вышедшего в 1992 году. В нем Хэлли Берри сыграла вместе с Эдди Мерфи.
Звезда отказалась раскрывать какие-либо подробности будущего сериала, но заверила фанатов, что у нее существует много идей, которые она уже давно хотела реализовать. Хэлли Берри не исключает, что и сама может появиться на экране, однако сейчас рано говорить о таких аспектах нового «Бумеранга». Поклонники знаменитости выразили надежду, что артистка действительно сыграет в своем режиссерском дебюте.
Следует отметить, что 52-летняя Хэлли Берри внимательно следит за своей формой, для чего активно занимается спортом с персональным тренером. Он подбирает для голливудской звезды эффективные и необычные упражнения, способные не только сохранять ее фигуру, но и не надоедать ей. Именно поэтому тренировки очень часто проходят на заброшенных стройках или других подобных местах, а в качестве вспомогательных грузов используются большие автомобильные шины и шлакоблоки.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:50