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Анна Семенович поделилась кадрами со съёмок фильма "Гардемарины-4"

Российская актриса и певица Анна Семенович поделилась в сети Instagram кадрами со съемок фильма “Гардемарины-4”. Артистка считает счастьем работать в одной команде с живыми легендами отечественного кинематографа.
Анна Семенович поделилась кадрами со съёмок фильма "Гардемарины-4"

Знаменитость считает особенно важным опытом для себя работу с актрисой и режиссером Светланой Дружининой. На своей странице в сети Instagram Семенович поблагодарила судьбу за шанс сотрудничать с удивительными российскими актерами современности и реализовать свои мечты. Также звезда показала фанатам фотографии со съемок, где она в окружении партнеров по сцене позирует на фоне лодки и моря. Поклонники смогли тщательно рассмотреть костюмы актеров, которые задействованы в съемках фильма “Гардемарины-4”.

В подписи к публикации Анна Семенович предложила публике угадать, кто является ее мужем и любовником согласно сценарию. В фильме снимаются актеры Александр Панкратов-Черный, Андрей Нестеренко, Анастасия Макеева и другие отечественные звезды.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:38

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