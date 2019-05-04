Анна Семенович поделилась кадрами со съёмок фильма "Гардемарины-4"

Знаменитость считает особенно важным опытом для себя работу с актрисой и режиссером Светланой Дружининой. На своей странице в сети Instagram Семенович поблагодарила судьбу за шанс сотрудничать с удивительными российскими актерами современности и реализовать свои мечты. Также звезда показала фанатам фотографии со съемок, где она в окружении партнеров по сцене позирует на фоне лодки и моря. Поклонники смогли тщательно рассмотреть костюмы актеров, которые задействованы в съемках фильма “Гардемарины-4”.В подписи к публикации Анна Семенович предложила публике угадать, кто является ее мужем и любовником согласно сценарию. В фильме снимаются актеры Александр Панкратов-Черный, Андрей Нестеренко, Анастасия Макеева и другие отечественные звезды.