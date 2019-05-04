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Кайли Дженнер показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Кайли Дженнер на своей странице в сети Instagram засветила свое обручальное кольцо, что получилось “случайно”. Многочисленные фанаты предполагают, что предложение модели сделал ее возлюбленный Трэвис Скотт.
Кайли Дженнер показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Кайли Дженнер вызвала волнение среди поклонников последним снимком в Instagram, на котором запечатлено помолвочное кольцо с большим бриллиантом. Публика предполагает, что артистка вскоре выйдет замуж, а вероятным мужем звезды считают ее партнера Трэвиса Скотта. Однако сестра Ким Кардашьян ничего не объяснила поклонникам, удалив снимок. Стоит отметить, что кадр с украшением появился в день рождения избранника Дженнер. Теледива поздравила своего молодого человека первой, отметив, что желает завести второго ребенка. На данный момент звезды воспитывают дочь Сторми Вебстер.

Кайли Дженнер часто публикует фотографии в социальных сетях, но скрывает личную жизнь. Например, модель долгое время не афишировала свою беременность.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:54

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