Кайли Дженнер показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Кайли Дженнер вызвала волнение среди поклонников последним снимком в Instagram, на котором запечатлено помолвочное кольцо с большим бриллиантом. Публика предполагает, что артистка вскоре выйдет замуж, а вероятным мужем звезды считают ее партнера Трэвиса Скотта. Однако сестра Ким Кардашьян ничего не объяснила поклонникам, удалив снимок. Стоит отметить, что кадр с украшением появился в день рождения избранника Дженнер. Теледива поздравила своего молодого человека первой, отметив, что желает завести второго ребенка. На данный момент звезды воспитывают дочь Сторми Вебстер.Кайли Дженнер часто публикует фотографии в социальных сетях, но скрывает личную жизнь. Например, модель долгое время не афишировала свою беременность.