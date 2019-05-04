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Врачи назвали привычки, которые вредят позвоночнику

Медики проанализировали все факторы, влияющие на здоровье позвоночника, и вывели основные причины, которые могут негативно сказаться на его состоянии. Врачи рекомендуют больше внимания уделять своему образу жизни, чтобы предотвратить развитие опасных патологий.
Врачи назвали привычки, которые вредят позвоночнику

В первую очередь специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от курения. В процессе этой вредной привычки нарушается циркуляция крови и лимфы, вследствие чего ткани позвоночника не получают в достаточном количестве необходимые вещества.

Также медики советуют обратить внимание на свою осанку. Это не только поможет лучше выглядеть, но и предупредит развитие патологий. При неправильном положении тела внутренние органы ущемляются, что приводит к нарушениям в их работе. Врачи рекомендуют после 30 лет ежедневно выполнять несложные упражнения для укрепления мышечного каркаса. Это поможет спине оставаться в тонусе.

После 45-летнего возраста организм больше нуждается в кальции. Его можно восполнить, "налегая" на такие продукты, как творог, молоко, кефир. Кофеманам же рекомендуют пересмотреть свое увлечение и хотя бы частично заменить любимый напиток цикорием или чаем, поскольку кофеин вымывает из костей кальций, что приводит к ослаблению соединительной ткани и увеличивает вероятность травм.

Для всех групп населения полезна будет физическая активность. Ее интенсивность рекомендуется обсудить с лечащим врачом. При регулярных занятиях спортом кровообращение в позвоночнике улучшается. А сидение за компьютером и телефоном наоборот может негативно сказаться на здоровье.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:03

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