Врачи назвали привычки, которые вредят позвоночнику





В первую очередь специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от курения. В процессе этой вредной привычки нарушается циркуляция крови и лимфы, вследствие чего ткани позвоночника не получают в достаточном количестве необходимые вещества.Также медики советуют обратить внимание на свою осанку. Это не только поможет лучше выглядеть, но и предупредит развитие патологий. При неправильном положении тела внутренние органы ущемляются, что приводит к нарушениям в их работе. Врачи рекомендуют после 30 лет ежедневно выполнять несложные упражнения для укрепления мышечного каркаса. Это поможет спине оставаться в тонусе.После 45-летнего возраста организм больше нуждается в кальции. Его можно восполнить, "налегая" на такие продукты, как творог, молоко, кефир. Кофеманам же рекомендуют пересмотреть свое увлечение и хотя бы частично заменить любимый напиток цикорием или чаем, поскольку кофеин вымывает из костей кальций, что приводит к ослаблению соединительной ткани и увеличивает вероятность травм.Для всех групп населения полезна будет физическая активность. Ее интенсивность рекомендуется обсудить с лечащим врачом. При регулярных занятиях спортом кровообращение в позвоночнике улучшается. А сидение за компьютером и телефоном наоборот может негативно сказаться на здоровье.