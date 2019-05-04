На Кубани в ДТП погибли два участника Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева
На Кубани случилось серьезное ДТП, в ходе которого произошло лобовое столкновение двух машин, после чего они обе загорелись. Всего в этой аварии погибло пять человек, двое из них оказались участниками Stand Up на телеканале ТНТ – это Денис Маловичко и Елена Зуева.
Смертельное ДТП произошло 3 мая в Краснодарском крае. 60-летний водитель автомобиля Hyundai Accent по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где двигался другой автомобиль того же корейского автопроизводителя, в результате чего произошло лобовое столкновение, после этого обе машины загорелись. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД Краснодарского края.
В этом ДТП погибли пять человек, еще двое получили серьезные травмы, их госпитализировали. В числе последних оказался 60-летний водитель Hyundai Accent, виновный в смертельной аварии. Среди погибших правоохранители опознали Дениса Маловичко и Елену Зуеву – двух участников проекта Stand Up на канале ТНТ. По предварительной информации юмористы воспользовались услугами сервиса Blablacar и нашли водителя, готового взять попутчиков. Они ехали в Краснодар, там у них были запланированы концерты.
Денис Маловичко был известен не только своей юмористической деятельностью, но и тем, что получил награду «Лучший учитель Адыгеи 2016». С 2010 года он преподавал в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при Адыгейской республиканской гимназии.
Смертельное ДТП произошло 3 мая в Краснодарском крае. 60-летний водитель автомобиля Hyundai Accent по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где двигался другой автомобиль того же корейского автопроизводителя, в результате чего произошло лобовое столкновение, после этого обе машины загорелись. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД Краснодарского края.
В этом ДТП погибли пять человек, еще двое получили серьезные травмы, их госпитализировали. В числе последних оказался 60-летний водитель Hyundai Accent, виновный в смертельной аварии. Среди погибших правоохранители опознали Дениса Маловичко и Елену Зуеву – двух участников проекта Stand Up на канале ТНТ. По предварительной информации юмористы воспользовались услугами сервиса Blablacar и нашли водителя, готового взять попутчиков. Они ехали в Краснодар, там у них были запланированы концерты.
Денис Маловичко был известен не только своей юмористической деятельностью, но и тем, что получил награду «Лучший учитель Адыгеи 2016». С 2010 года он преподавал в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при Адыгейской республиканской гимназии.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:12