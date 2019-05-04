На Кубани в ДТП погибли два участника Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева

Смертельное ДТП произошло 3 мая в Краснодарском крае. 60-летний водитель автомобиля Hyundai Accent по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где двигался другой автомобиль того же корейского автопроизводителя, в результате чего произошло лобовое столкновение, после этого обе машины загорелись. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД Краснодарского края.В этом ДТП погибли пять человек, еще двое получили серьезные травмы, их госпитализировали. В числе последних оказался 60-летний водитель Hyundai Accent, виновный в смертельной аварии. Среди погибших правоохранители опознали Дениса Маловичко и Елену Зуеву – двух участников проекта Stand Up на канале ТНТ. По предварительной информации юмористы воспользовались услугами сервиса Blablacar и нашли водителя, готового взять попутчиков. Они ехали в Краснодар, там у них были запланированы концерты.Денис Маловичко был известен не только своей юмористической деятельностью, но и тем, что получил награду «Лучший учитель Адыгеи 2016». С 2010 года он преподавал в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при Адыгейской республиканской гимназии.