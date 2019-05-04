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Светлана Бондарчук отдыхает в Париже с бывшим и новым бойфрендами

Российская модель Светлана Бондарчук проводит каникулы в Париже с бывшим и новым бойфрендами. Бывшая супруга Федора Бондарчука поделилась снимком из французского ресторана в сети Instagram.
Светлана Бондарчук отдыхает в Париже с бывшим и новым бойфрендами

После развода со знаменитым мужем Светлана Бондарчук пользуется мужским вниманием. Ранее модель имела роман с фотографом Сергеем Табуновым, а вскоре публика заподозрила артистку в отношениях с режиссером Константином Богомоловым. Однако официально Светлана Бондарчук подтвердила роман с 44-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. При этом звезда продолжает общаться с бывшим бойфрендом, а накануне Бондарчук опубликовала в Instagram совместный снимок с двумя мужчинами, который назвала семейным кадром.

Не так давно в программе “Судьба человека” Светлана Бондарчук призналась, что в ее жизни царит идиллия. При этом артистку не волнует мнение окружающих.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:05

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