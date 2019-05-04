АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд у Солнечной системы 4,6 млрд лет назад
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

"Мисс США" стала адвокат из Северной Каролины Чесли Крист

Американцы провели конкурс и определили "Мисс США". Победу одержала 28-летняя Чесли Крист, юрист из Северной Каролины.
"Мисс США" стала адвокат из Северной Каролины Чесли Крист

Ранее Чесли Крист удостоилась звания "Мисс Северная Каролина", это дало ей возможность побороться за звание самой красивой девушки США. Победительница - не просто красавица, но еще и хорошо образована. Она имеет два высших образования и право на ведение адвокатской практики в двух штатах. Она использует свои знания, помогая заключенным на благотворительной основе.

Помимо вышеперечисленных достоинств, Чесли Крист - прекрасная спортсменка. Она состязалась в серьезных чемпионатах по семиборью и прыжкам в длину в составе команды Северной Каролины по легкой атлетике.

28-летняя девушка также ведет бьюти-блог, где рассказывает подписчикам об офисной моде и объясняет тонкости дресс-кода.

Сама победительница отмечает, что титул достался ей с большим трудом. Она сидела на строгой диете и много времени проводила, занимаясь спортом, чтобы хорошо подготовиться к конкурсу.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый смартфон HTC получит 8-ядерный
Ученые нашли доказательства
Стефания Маликова вместе с отцом
Врачи назвали привычки, которые вредят
Кайли Дженнер показала помолвочное
В Китае группа ученых впервые
Анна Семенович поделилась кадрами со
Сергей Лазарев отправился в Израиль для
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли
"Мисс США" стала адвокат из Северной
На Кубани в ДТП погибли два участника
Светлана Бондарчук отдыхает в Париже с
Астрономы собрали на одном снимке
СМИ вспомнили пять историй отношений
Microsoft выпустит пурпуровую версию
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в
Названы последствия недостатка воды в
Ксения Бородина высмеяла хвастовство
Стали известны главные проблемы
Участники "Евровидения-2019" сдали тест
В Таиланде официально коронован король
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина
Леонардо да Винчи не закончил портрет
Фанаты отмечают день "Звездных войн" 4
Разведчик Кедми высмеял план НАТО
Альбина Джанабаева появилась на
BMW представила новую полицейскую
Светлана Лобода похвасталась стройным
Пентагон подготовил новые правила сбора
Просмотреть все новости