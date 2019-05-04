"Мисс США" стала адвокат из Северной Каролины Чесли Крист

Ранее Чесли Крист удостоилась звания "Мисс Северная Каролина", это дало ей возможность побороться за звание самой красивой девушки США. Победительница - не просто красавица, но еще и хорошо образована. Она имеет два высших образования и право на ведение адвокатской практики в двух штатах. Она использует свои знания, помогая заключенным на благотворительной основе.Помимо вышеперечисленных достоинств, Чесли Крист - прекрасная спортсменка. Она состязалась в серьезных чемпионатах по семиборью и прыжкам в длину в составе команды Северной Каролины по легкой атлетике.28-летняя девушка также ведет бьюти-блог, где рассказывает подписчикам об офисной моде и объясняет тонкости дресс-кода.Сама победительница отмечает, что титул достался ей с большим трудом. Она сидела на строгой диете и много времени проводила, занимаясь спортом, чтобы хорошо подготовиться к конкурсу.