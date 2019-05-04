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Microsoft выпустит пурпуровую версию консоли Xbox One S

Компания Microsoft готовит к выпуску новую пурпуровую версию своей консоли текущего поколения – Xbox One S. Новинка будет ориентирована на любителей многопользовательской игры Fortnite, получит жесткий диск на 1 ТБ и обойдется покупателю в 300 долларов.
Microsoft выпустит пурпуровую версию консоли Xbox One S

Об этом сообщил Роланд Квандт, известный инсайдер, часто публикующий достоверную информацию задолго до ее официального появления. В своем Twitter он рассказал о Xbox One S Fortnite Special Edition. Это новая версия консоли текущего поколения от Microsoft, и она будет нацелена на любителей игры Fortnite. Новинка получит 1 ТБ на жестком диске и пурпуровый цвет, но другие подробности дизайна не известны. Вероятнее всего, это будет обычный Xbox One S, выполненный в другом оттенке. Инсайдер предполагает, что набор самого Fortnite Special Edition может отличаться от того, что идет вместе с обычной версий игровой приставки Xbox One S.

Цена новинки должна составить около 300 долларов или 19,5 тысячи рублей по текущему курсу валют. Роланд Квандт не сообщил, когда начнутся продажи этой приставки, и будет ли она иметь региональные ограничения.
Microsoft выпустит пурпуровую версию консоли Xbox One S

Напомним, компания Microsoft уже выпускала специальную версию Xbox One S для любителей многопользовательской игры Fortnite. Тогда она называлась Xbox One S Fortnite Edition и имела полностью белый цвет. Такой интерес к данному проекту со стороны Microsoft не удивителен, ведь данная игра стала настоящим хитом последних лет.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:47

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