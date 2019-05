Microsoft выпустит пурпуровую версию консоли Xbox One S

Об этом сообщил Роланд Квандт, известный инсайдер, часто публикующий достоверную информацию задолго до ее официального появления. В своем Twitter он рассказал о Xbox One S Fortnite Special Edition. Это новая версия консоли текущего поколения от Microsoft, и она будет нацелена на любителей игры Fortnite. Новинка получит 1 ТБ на жестком диске и пурпуровый цвет, но другие подробности дизайна не известны. Вероятнее всего, это будет обычный Xbox One S, выполненный в другом оттенке. Инсайдер предполагает, что набор самого Fortnite Special Edition может отличаться от того, что идет вместе с обычной версий игровой приставки Xbox One S.Цена новинки должна составить около 300 долларов или 19,5 тысячи рублей по текущему курсу валют. Роланд Квандт не сообщил, когда начнутся продажи этой приставки, и будет ли она иметь региональные ограничения.Напомним, компания Microsoft уже выпускала специальную версию Xbox One S для любителей многопользовательской игры Fortnite. Тогда она называлась Xbox One S Fortnite Edition и имела полностью белый цвет. Такой интерес к данному проекту со стороны Microsoft не удивителен, ведь данная игра стала настоящим хитом последних лет.