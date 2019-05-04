Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Лариса Копенкина ищет мужское внимание в Турции

Ранее было известно о романе Ларисы Копенкиной с 27-летним стоматологом, но эта связь быстро сошла на нет. Вскоре бизнесвумен решила отправиться на отдых в Турцию, сделав себе такой подарок. По словам экс-супруги Шаляпина, ей нравится путешествовать, когда остальные предпочитают тратить деньги на квартиры, машины и украшения. За год она старается выезжать в разные страны мира не менее 6-7 раз, а недавно она отправилась в Турцию. Здесь Лариса Копенкина остановилась в отеле с пометкой “18+”, на такое решение она пошла ради турецких мужчин. Бизнесвумен отметила, что сюда приезжают за сексом те, кто желают таких приключений.Лариса Копенкина не пытается строить иллюзий относительно отношений с иностранцем, а также советует приезжать сюда для отдыха, но потом не “морочить себе голову”. Она часто делится своими впечатлениями от отдыха в необычном отеле в Instagram.