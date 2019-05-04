АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Лариса Копенкина ищет мужское внимание в Турции

Бывшая возлюбленная артиста Прохора Шаляпина 63-летняя Лариса Копенкина отправилась за мужским вниманием в Турцию. Бизнесвумен делится своими впечатлениями от отдыха на странице в сети Instagram.
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Лариса Копенкина ищет мужское внимание в Турции

Ранее было известно о романе Ларисы Копенкиной с 27-летним стоматологом, но эта связь быстро сошла на нет. Вскоре бизнесвумен решила отправиться на отдых в Турцию, сделав себе такой подарок. По словам экс-супруги Шаляпина, ей нравится путешествовать, когда остальные предпочитают тратить деньги на квартиры, машины и украшения. За год она старается выезжать в разные страны мира не менее 6-7 раз, а недавно она отправилась в Турцию. Здесь Лариса Копенкина остановилась в отеле с пометкой “18+”, на такое решение она пошла ради турецких мужчин. Бизнесвумен отметила, что сюда приезжают за сексом те, кто желают таких приключений.

Лариса Копенкина не пытается строить иллюзий относительно отношений с иностранцем, а также советует приезжать сюда для отдыха, но потом не “морочить себе голову”. Она часто делится своими впечатлениями от отдыха в необычном отеле в Instagram.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft выпустит пурпуровую версию
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в
Названы последствия недостатка воды в
Ксения Бородина высмеяла хвастовство
Стали известны главные проблемы
Участники "Евровидения-2019" сдали тест
В Таиланде официально коронован король
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина
Леонардо да Винчи не закончил портрет
Фанаты отмечают день "Звездных войн" 4
Разведчик Кедми высмеял план НАТО
Альбина Джанабаева появилась на
BMW представила новую полицейскую
Светлана Лобода похвасталась стройным
Пентагон подготовил новые правила сбора
Юлия Проскурякова показала сделанный
Американские ученые узнали, что станет
Эвелина Бледанс опубликовала
Названы самые смешные смартфоны из
Янина Студилина рассказала Регине
Эксперт рассказал о планах NASA по
Эмилия Кларк назвала последние эпизоды
В браузере Firefox отключились все
Екатерина Климова разрешила 17-летней
Ученые назвали малоизвестные факты
В Сети показали таинственный советский
Джон Траволта необычно поблагодарил
Многоножка внутри янтаря помогла ученым
Модель Алена Шишкова удивила
Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737
Просмотреть все новости