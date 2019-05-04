Названы последствия недостатка воды в организме





По словам врачей, от нехватки воды быстрее стареет кожа. В результате появляются морщины и обвислый живот. Кроме этого, недостаток жидкости в организме провоцирует отеки.Многие люди не выпивают достаточное количество воды в день, думая, что этим они спровоцируют прибавку в весе. Однако ситуация здесь обратная: если жидкости недостаточно, организм думает, что у него обезвоживание, в результате в клетках делаются запасы. Соответственно, чем больше человек пьет, тем лучше работает обмен веществ.Достаточное количество воды стимулирует работу почек, из организма выводятся токсины, уменьшается риск возникновения депрессии и частой смены настроения. Рекомендуется в день выпивать 1,5-2 литра жидкости. Расчет следует производить исходя из веса человека. В частности, на один килограмм приходится 30 мл воды. Когда человек занимается спортом или живет в условиях сухого климата, норма должна увеличиваться.