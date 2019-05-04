Стали известны главные проблемы ультратонкого планшета от Samsung - Galaxy Tab S5e





Оснащенная дисплеем AMOLED с разрешением 2К, батареей на 7 000 мАч, супертонким корпусом и четырьмя громкоговорителями, модель от Samsung начала терять сигнал Wi-Fi. По словам пользователей, недостаток проявляется, если прикрыть рукой один из углов Galaxy Tab S5e.Эксперты выяснили, что это может происходить в том случае, если держать гаджет в вертикальной позиции, а сама проблема кроется в углу, расположенном слева, рядом с фронтальной камерой. В этой зоне находится антенна и, вероятно, приемник Wi-Fi. Представители южнокорейской корпорации пока не прокомментировали недостаток своей разработки, но пользователи надеются, что разработчик примет внятное и действенное решение.