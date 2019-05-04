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Стали известны главные проблемы ультратонкого планшета от Samsung - Galaxy Tab S5e

Известный технологический гигант Samsung презентовал свой ультратонкий планшет Galaxy Tab S5e в феврале. Технические характеристики и бюджетная стоимость устройства вызвали интерес у покупателей, но не прошло и трех месяцев, как стали известны главные проблемы, с которыми пришлось столкнуться владельцам новинки.

Стали известны главные проблемы ультратонкого планшета от Samsung - Galaxy Tab S5e

Оснащенная дисплеем AMOLED с разрешением 2К, батареей на 7 000 мАч, супертонким корпусом и четырьмя громкоговорителями, модель от Samsung начала терять сигнал Wi-Fi. По словам пользователей, недостаток проявляется, если прикрыть рукой один из углов Galaxy Tab S5e.

Эксперты выяснили, что это может происходить в том случае, если держать гаджет в вертикальной позиции, а сама проблема кроется в углу, расположенном слева, рядом с фронтальной камерой. В этой зоне находится антенна и, вероятно, приемник Wi-Fi. Представители южнокорейской корпорации пока не прокомментировали недостаток своей разработки, но пользователи надеются, что разработчик примет внятное и действенное решение.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:22

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